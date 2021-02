GUERINI: “Campionato straordinario il nostro, ora non possiamo vanificare tutto”

Vincenzo Guerini, Direttore Responsabile dell’Area Tecnica del Catania ed ex rossoverde, ha parlato ai microfoni di Cusano Italia TV. Ecco quanto evidenziato da ternananews.it:

“Noi abbiamo fatto un campionato straordinario, per le difficoltà in cui siamo partiti. Nemmeno sapevamo se potevamo iscriverci e la società ha fatto un doppio miracolo, prima con l’iscrizione e poi sul mercato. Il gruppo è unito, l’allenatore è stato bravo nell’unirlo. Ci siamo tolti belle soddisfazioni e ora non possiamo vanificare tutto. Il nostro ruolino di marcia è importante, il nostro obiettivo sono i playoff e cercheremo di entrarci nella miglior posizione possibile. Torno volentieri al ‘Liberati’, qui sono stato bene. Questa è una piazza calda, c’è amore per la squadra, cose che a me piacciono molto. Ho un buon ricordo della Ternana. Punti di forza? Per noi lo spirito di sacrificio, la compattezza. Per la Ternana parlano i numeri, è l’unica imbattuta in Europa”.

