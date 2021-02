VERSO TERNANA – CATANIA: Guerini, Lucarelli & Co sfidano il passato

Archiviata la vittoria di sabato, il Catania sarà atteso alla prova del nove già questo mercoledì, quando al “Libero Liberati” di Terni l’Elefante dovrà affrontare la Ternana, imbattuta capolista di questo Girone C. Sarà una “partita nella partita” non soltanto per l’allenatore dei rossoverdi Cristiano Lucarelli, al timone della compagine etnea prima nella stagione 17/18 (sfiorando la B) e poi nel campionato 19/20 (subentrando a Camplone e portando la squadra ai playoff nonostante gli enormi problemi societari), ma anche per altri componenti delle due squadre.

Pensiamo al ternano Dario Bergamelli, baluardo della retroguardia rossazzurra dal 2015 al 2017 (con 56 presenze e 2 reti all’attivo). Deve essere menzionata la presenza di Richard Vanigli, Ivan Alfonso e Alberto Bartali che in passato hanno occupato, rispettivamente, i ruoli di vice allenatore, match analyst e preparatore atletico del Catania facendo un grande lavoro. Sponda Catania invece come non citare Vincenzo Guerini, coach dei rossoverdi dal ‘98 al 2000. Per lui in tutto furono 48 le gare sulla panchina umbra (con una media di 1,4 punti a partita) raggiungendo la salvezza in B e venendo esonerato nella stagione successiva.

