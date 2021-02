MERCATO: dopo Noce, altre uscite in vista per accogliere ulteriori innesti

Previsti ulteriori movimenti in uscita in casa Catania. Ceduto Mario Noce al Potenza, si rende necessario liberare altri posti in lista per accogliere nuovi giocatori. Il difensore Eros Pellegrini e l’esterno Kevin Biondi (che anticiperebbe la partenza al Pordenone originariamente prevista per giugno) dovrebbero essere i prossimi a lasciare Torre del Grifo, dando spazio all’ingresso del centrocampista Franco Zuculini che tanto piace a Joe Tacopina. Per l’innesto di un eventuale attaccante (Michele Volpe?) bisognerebbe prima cedere un ulteriore elemento della rosa (Emanuele Pecorino, Antonio Santurro e Agapios Vrikkis non occupano posti in lista).

