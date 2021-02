Emanuele Pecorino sta per iniziare la sua nuova avventura alla Juventus. L’attaccante classe 2001 è a Torino dalla tarda serata di ieri ed ha concluso in queste ore le visite mediche. Tutto pronto per la definizione del trasferimento di Pecorino dal Catania alla Juve. Lo attende la formazione bianconera Under 23 di Lamberto Zauli. Un milione più bonus dovrebbero finire nelle casse del Catania.

