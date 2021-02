JUVE STABIA – CATANIA: arbitrerà Panettella, un precedente con gli etnei

Sono stati designati gli arbitri per la 22/a giornata del girone C di Serie C. Juve Stabia-Catania, in programma mercoledì allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, sarà diretta da Claudio Panettella (Gallarate). Assistenti Andrea Cravotta (Citta’ di Castello) e Stefano Camilli (Foligno). Quarto ufficiale Valerio Maranesi (Ciampino). Un precedente con il Catania per il “fischietto” lombardo, risale a fine dicembre 2020: Catania 1-1 Catanzaro, marcatori Di Massimo e Manneh.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***