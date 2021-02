PADALINO (all. Juve Stabia): “Marotta acquisto a sorpresa, viene con tanta voglia. Catania costruito per vincere”

Conferenza stampa di Pasquale Padalino, tecnico della Juve Stabia, dopo avere diramato la lista delle convocazioni per il confronto casalingo col Catania.

“Siamo rimasti sorpresi quando ci è stata prospettata la possibilità di portare Marotta a Castellammare perchè credo possa stare benissimo ancora nella serie cadetta. Ci darà il suo contributo dal punto di vista tecnico, realizzativo e dell’esperienza, inoltre arricchisce soprattutto caratterialmente questa squadra. Volevamo alzare il livello di personalità di un organico che ha dimostrato delle lacune in questo senso. Passaggio dal 4-3-3 al 3-5-2? Abbiamo fatto una modifica ma questo non significa che escluderemo certamente la difesa a quattro. Lavoriamo in base alle indicazioni dei giocatori mettendoli nelle condizioni di esprimere al meglio le loro caratteristiche”.

“L’inserimento dei neo acquisti sarà graduale per alcuni, per altri no perchè Marotta ad esempio non ha bisogno di fare degli step prima di prendersi la sua maglia perchè cercavamo un profilo così alto proprio per colmare certe lacune, attraverso la disponibilità di un giocatore che non pensavamo mai potesse arrivare. Per il resto abbiamo una struttura ben consolidata e si spera che questi innesti possano essre in grado di subentrare il più velocemente possibile, confidando molto in chi è rimasto e ormai ha acquisito un’identità ben precisa”.

“Per fortuna oggi la finestra di mercato è chiusa, quindi abbiamo tutto il tempo necessario per concentrarci su quel che resta da qui alla fine, provando ad eliminare quelle difficoltà che ci hanno visti soccombere soprattutto caratterialmente. Cerchiamo di andare oltre, colmando quel divario che con un pò di fortuna e aggressività in più ci avrebbe visti oggi parlare d’altro, anche se tutto sommato questa squadra non ha fatto un campionato da zona retrocessione e dopo tutte le difficoltà incontrate credo si possa rimanere soddisfatti. Andiamo avanti con la mentalità di chi vuole essere protagonista”.

“Il Catania è una squadra per certi versi con dei valori completamente lontani da quelli della Vibonese e anche dai nostri, ma in qualche modo somiglia molto all’avversario che abbiamo incontrato. Effettuerà qualche modifica nell’undici di partenza, tenendo anche conto delle tre partite che abbiamo sulle gambe ed i prossimi impegni. Ci vorrà un atteggiamento probabilmente diverso contro una squadra costruita per vincere, ma non possiamo stravolgere un’idea di gioco consolidata. Marotta credo sia già disponibile. E’ venuto con tanta voglia. Spero che anche Mastalli si possa rimettere a posto fisicamente, aggiungerei pure Cernigoi che non abbiamo praticamente mai avuto a disposizione. Quacuno ha provato a portarcelo via, ma noi crediamo fortemente in questo ragazzo e soprattutto nella sua ripresa all’interno di un contesto in cui si deve ancora esprimere al meglio”.

