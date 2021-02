VERSO JUVE STABIA – CATANIA: quanti ex. Da Golfo a Ripa, passando per Santurro, Marotta e Tonucci…

In questo turno infrasettimanale l’Elefante affronterà al “Romeo Menti” la Juve Stabia di Pasquale Padalino. Il match di mercoledì sera metterà di fronte al loro passato tanti calciatori. Agli occhi dei tifosi non potranno certo passare inosservati Francesco Ripa ed Alessandro Marotta.

Ripa approdò in Sicilia nell’estate del 2017 dopo la buona esperienza trascorsa proprio in Campania (67 presenze e 27 reti nell’arco di tre stagioni) ma l’avventura ai piedi del vulcano non andò esattamente come previsto. Dopo la doppietta all’Akragas nella Coppa Italia di categoria, il primo gol in campionato arrivò solo alla 12º giornata contro la Paganese. Prima del suo approdo alla Sicula Leonzio, la punta battipagliese disputò 32 partite siglando 9 reti (tra cui il pareggio contro la Feralpisalò nell’andata dei quarti di finale dei playoff).

Un discorso del tutto analogo può essere intrapreso anche per Alessandro Marotta. Nonostante l’arrivo in pompa magna, il bomber napoletano non riuscì mai a far fare il salto di qualità alla squadra. Per lui furono 37 le presenze totali condite da 10 reti e 6 assist.

Sebbene non farà parte del match essendo fuori lista, anche Antonio Santurro può essere annoverato tra gli ex. Il portiere classe ‘92 militò tra le fila delle Vespe nella seconda metà del campionato 2014/15 scendendo in campo solamente un’unica volta, in occasione del match di Coppa Italia di Serie C contro il Cosenza.

Chi, invece, dovrebbe fare il suo ingresso in campo è Francesco Golfo. L’esterno palermitano è approdato a Torre del Grifo dopo aver trascorso la prima parte di questa stagione proprio in gialloblu. Per lui sono state 13 le presenze complessive accompagnate da 1 gol ed 1 assist. L’ultimo ex di turno è Denis Tonucci. In realtà il cartellino del centrale pesarese non appartiene al Catania ma proprio alle Vespe e, salvo eventuali accordi tra le due società, a fine stagione tornerà a Castellammare. Il suo approdo in Campania avvenne la stagione scorsa per rimpolpare il reparto arretrato in vista del campionato di Serie B. In 19 apparizioni totali riuscì a siglare 2 marcature senza però evitare la retrocessione a fine stagione.

