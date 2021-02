DI PIAZZA – REGINALDO: digiuno di gol interrotto, il brasiliano non segnava addirittura da dicembre 2019

Domenica hanno finalmente ritrovato la via della rete in competizioni ufficiali. Matteo Di Piazza, appena tornato a Catania, non entrava nel tabellino dei marcatori dal 22 novembre scorso, quando mise a segno il gol decisivo per la vittoria del Catanzaro sulla Cavese al “Ceravolo”. Quella contro il Monopoli rappresenta invece la terza rete in questo campionato, prima stagionale con la maglia del Catania. Decisamente più lungo il digiuno di Reginaldo. Il brasiliano, autore del definitivo 3-1 al cospetto dei biancoverdi, non festeggiava la realizzazione di un gol dal lontano 15 dicembre 2019. Allora militava tra le file della Reggina, che proprio grazie alla sua marcatura in pieno recupero riuscì ad incamerare i tre punti sul campo della Sicula Leonzio.

