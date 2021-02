SERIE C: il Bari scommette su Carrera. Quando venne accostato al Catania…

La sconfitta casalinga contro la Viterbese rivoluziona il Bari. Come già riportato, la società biancorossa ha sollevato dall’incarico l’allenatore responsabile della prima squadra Gaetano Auteri, il vice Cassia, il preparatore dei portieri Aprile e il DS Romairone. Al posto dell’ex tecnico di Matera e Benevento arriva Massimo Carrera (allenatore tra le altre di Spartak Mosca ed AEK Atene). Dopo le oltre 150 presenze da calciatore, Carrera torna dunque a Bari, ripartendo dal campionato di Serie C. Prima esperienza in Lega Pro per l’ex juventino, che nella passata stagione venne accostato al Catania. Precisamente nell’estate 2019, prima di assumere Andrea Camplone. Più che altro si trattò di una suggestione: allora l’idea di allenare in C non stuzzicava Carrera, il quale poi guidò l’AEK Atene. In casa Catania prevalse la voglia di rimettersi in gioco di Camplone, che aveva già da tempo un accordo con il club rossazzurro, successivamente ratificato.

