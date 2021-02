MERCATO: altre novità nel girone C. La Paganese ritrova Baiocco

Novità di mercato relativamente al girone C di Serie C. La Paganese si assicura il diritto alle prestazioni sportive dell’esperto portiere ex Siracusa Paolo Baiocco, che torna in azzurrostellato dopo l’esperienza al Perugia. Accordo fino a giugno. Acque agitate a Bari dove la dirigenza biancorossa ha optato per l’esonero di Gaetano Auteri con il vice Cassia ed il preparatore dei portieri Aprile, oltre che del Direttore Sportivo Giancarlo Romairone. Al posto del tecnico di Floridia, Massimo Carrera il cui contratto scadrà a fine stagione ma con prolungamento automatico fino al 2022 in caso di promozione. Con lui Gianluca Colonello (allenatore in seconda) e Guido D’Urbano (preparatore atletico). Turris e Bisceglie hanno raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto rispettivamente dell’attaccante Salvatore Sandomenico (che dovrebbe ripartire dalla Nocerina) e del centrocampista Giuseppe Lauria (verso il Savoia).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***