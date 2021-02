VERSO CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA: Nunzella, Albertini e Sarao ritrovano il loro passato

Dopo l’ulteriore rinvio di Paganese-Catania, i rossazzurri si preparano ad affrontare la Virtus Francavilla di mister Bruno Trocini. Confrontando le rose a disposizione dei due allenatori emerge la presenza di tre grandi ex. Il primo è Leonardo Nunzella, attuale capitano dei biancazzurri, che nella stagione 15/16 ha indossato, per 33 partite, la casacca dell’Elefante. Il terzino nativo di Brindisi giunse in Sicilia, a titolo temporaneo, dalla Virtus Lanciano e sin da subito si dimostrò un valido esterno difensivo. Giocò quasi sempre da titolare riuscendo anche a realizzare 3 assist e 2 bei gol su calcio di punizione (contro Benevento ed Akragas); nonostante la giovane età (allora aveva 23 anni) ed il contratto in scadenza con i rossoneri, a fine campionato il Catania decise di non puntare su di lui.

Altro grande ex dell’incontro è Alessandro Albertini. Il terzino veneto è stato una delle colonne portanti della Virtus Francavilla per ben 4 stagioni. Dal 2016 fino all’addio di questa estate ha totalizzato 132 partite con i biancazzurri siglando anche 5 reti e mettendo a referto 14 assist. Non passerà inosservato agli occhi dei tifosi pugliesi, inoltre, Manuel Sarao. La punta lombarda ha vissuto una delle annate più prolifiche della sua carriera proprio in maglia biancazzurra. Nel campionato 18/19 realizzò infatti 11 marcature in 38 apparizioni totali, tra cui l’eurogol contro i rossazzurri di mister Novellino.

