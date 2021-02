SERIE C: da Carillo a Fedato, gli ex rossazzurri in gol

In occasione del precedente turno di campionato in Serie C, sei ex calciatori del Catania sono entrati nel tabellino dei marcatori.

Nel girone B, secondo centro stagionale per il centrocampista Roberto Marino, cresciuto nelle giovanili rossazzurre, ma non è bastato affinchè il Fano portasse a casa punti contro il Cesena (1-2). Gubbio in gol con Francesco Fedato (su rigore) contro la Fermana, gara conclusa con il risultato di 1-1. Riccardo Maniero ha, invece, partecipato al rotondo 4-0 dell’Avellino ai danni di Foggia siglando un gol di pregevole fattura. Tra le fila della Casertana che stravince a Catanzaro (0-3), quinta rete in questo campionato per il difensore Luigi Carillo, ex Primavera Catania. Francesco Bombagi va in rete per il Teramo ma, a soprpresa, in Abruzzo è il Potenza a portare a casa l’intera posta. Finisce invece 1-2 il derby campano Cavese-Juve Stabia, con Alessandro Marotta che trasforma il rigore del momentaneo pareggio.

