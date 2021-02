SERIE C – Lucarelli (all. Ternana): “Il Catania è uno squadrone, va tenuto in grandissima considerazione per il secondo posto”

C’è anche il Catania nella corsa per il secondo posto. Ne è sicuro l’ex tecnico rossazzurro Cristiano Lucarelli, che la settimana prossima affronterà proprio gli etnei al “Liberati”:

“Il Catania ha due partite in meno e sta lottando per avere restituiti i due punti di penalizzazione. Ci farà visita la prossima settimana. Ha degli obiettivi importanti, è rinato e c’è rinnovato ottimismo con l’avvento di Tacopina. La squadra si è notevolmente rafforzata rispetto allo scorso anno. E’ da tenere in grandissima considerazione per il secondo posto. Dati alla mano, se vincesse le gare da recuperare e avesse restituiti i punti di penalizzazione, avrebbe in classifica lo stesso punteggio del Bari. Bari che affronterà dopo la trasferta di Terni. Il Catania penso abbia uno squadrone con 7-8 giocatori che nella passata stagione erano titolari in B”.

