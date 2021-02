SERIE C – Silvestri: “Catania, ero vicino ma ho preferito Avellino. Raffaele mi chiamava tutti i giorni…”

Autore del gol che ha steso il Palermo sfruttando una clamorosa disattenzione del portiere, il difensore dell’Avellino Luigi Silvestri ammette che in estate ci fu un interessamento del Catania nei suoi confronti, prima di trasferirsi in Irpinia. Ne ha parlato ai microfoni di Prima Tivvù, nel corso della trasmissione ‘Lupo in famiglia’:

“E’ nata improvvisamente la trattativa con l’Avellino. Io ero molto vicino al Catania, avevo quasi un accordo di massima per il trasferimento alle pendici dell’Etna. Da palermitano, andare a Catania significava stravolgere tutto e perdere tanti amici (ride, ndr) ma questo fa parte del nostro lavoro e avrei accettato. Mister Raffaele, che ho avuto a Potenza, mi chiamava ogni giorno. Ero pronto per andare lì, poi l’Avellino ha contattato il mio procuratore dicendogli che cercava un difensore con le mie caratteristiche. Ho detto «parliamone». A proposito del mio passaggio in biancoverde, vidi in Serie D lo spareggio promozione tra Avellino e Lanusei su invito del mio amico Franco Da Dalt. Mi colpì l’entusiasmo dei tifosi avellinesi. E’ stato pazzesco vedere quel pubblico sugli spalti per un giocatore come me, che si esalta in un palcoscenico del genere”.

