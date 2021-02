CATANIA: contratto Furlan, istanza di arbitrato al Coni contro il club rossazzurro

Tanti i creditori che battono cassa e gli accordi transattivi raggiunti fino a questo momento. Con il passare del tempo, però, saltano fuori nuove sorprese. Come nel caso della Italian Managers Group Sports S.r.t. che ha presentato al Collegio di Garanzia dello Sport un’istanza di arbitrato – ex art.22 comma 2 del Regolamento Agenti Sportivi del Coni – in persona del legale rappresentante p.t. Augusto Carpeggiani, contro il Calcio Catania, in virtù del contratto di mandato sottoscritto tra le parti in data 3 luglio 2019, volto alla cura degli interessi ed all’assistenza della Società nella conclusione del contratto di prestazione sportiva del portiere Jacopo Furlan, oggi in forza all’Empoli. Una delle tante vicende da risolvere legate alla gestione societaria del passato.

