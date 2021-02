VERSO PAGANESE – CATANIA: ritorno al centrocampo a quattro? Lo squalificato Dall’Oglio non ci sarà

In vista di Paganese-Catania, mister Giuseppe Raffaele dovrebbe ancora una volta cambiare il sistema di gioco iniziale. In particolare presentando un centrocampo composto da quattro uomini, con Nana Welbeck e Giacomo Rosaia in mezzo. Jacopo Dall’Oglio non sarà della partita, causa squalifica (era diffidato, l’ammonizione riportata nella gara pareggiata col Bari gli costa un turno di stop). Stavolta Luis Maldonado dovrebbe accomodarsi in panchina. Sulle corsie laterali agirebbero Calapai (o Albertini) e Pinto. Da non escludere anche l’ipotesi della linea difensiva a quattro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***