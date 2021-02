Se ne parla da tempo, con il passare dei giorni è sempre più vicino l’accordo per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno del centrocampista Nana Welbeck e del portiere spagnolo Miguel Ángel Martínez. Intesa vicina in primis per il calciatore italo-ghanese. Si tratta anche con l’esterno offensivo gambiano Kalifa Manneh, ma al momento i più vicini al rinnovo restano Welbeck e Martinez.

