RAFFAELE: “Adesso il destino è nelle nostre mani. Avanti proseguendo la strada del silenzio e dei fatti”

Vigilia di Catania-Teramo. Parla mister Giuseppe Raffaele in vista del match dello stadio “Angelo Massimino”, valido per la 30/a giornata del girone C di Serie C:

“Dopo avere avere avuto tanti impegni ravvicinati, per due giorni abbiamo tenuto i ragazzi un pù più tranquilli soprattutto dal punto di vista atletico. In tanti hanno recuperato, gli ultimi giorni li abbiamo dedicati bene alla preparazione della gara. Cresce la condizione di qualche ragazzo come Russotto e Di Piazza. Abbiamo potuto gestire meglio gli sforzi prodotti nelle ultime sette partite giocare in poco tempo”.

“Defezioni? Purtroppo registriamo l’indisponibilità di Silvestri che ha riportato la frattura delle costole, anche Golfo ha un problemuccio. Piccolo si è aggregato alla squadra ma, naturalmente, viene da un mese e mezzo di stop. Speriamo di dargli gradualmente minutaggio e di sfruttarlo al massimo quando sarà realmente pronto. E’ un elemento molto importante per le sue caratteristiche. Gli serve una condizione migliore per potersi esprimere al massimo. Altra nota positività è l’avvicinarsi del rientro di Zanchi. L’ho convocato per fargli sentire il profumo della partita, speriamo di averlo a pieno regime subito dopo le prossime tre partite. Avrà bisogno di 10 giorni di lavoro con la squadra, poi potrà darci il suo contributo”.

“La vittoria di Bisceglie ha dato un pò di serenità. Nel calcio contano i risultati, cambiano anche l’umore di una squadra. Il vero toccasana sono i tre punti. E’ stato importante avere ritrovato il successo. I playoff sono il nostro obiettivo stagionale, adesso il destino è nelle nostre mani. Dipenderà da noi in quale posizione collocarci. Cerco di essere come sempre positivo e spero, con il recupero di diversi giocatori e con un calendario che, dopo questa settimana, ci consentirà di lavorare in modo più approfondito su tutte le tematiche, di arrivare bene alla fine e di tuffarci ai playoff con entusiasmo“.

“Possiamo rispondere soltanto coi fatti. Ai tifosi sarà bruciato in maniera importantissima il passo falso nel derby, come a noi. L’unica arma a disposizione è il campo. Cercando di fare punti e di riportare positività ed entusiasmo nell’ambiente. Anche la caduta più rovinosa può essere il momento per rialzarsi. Questa squadra lo ha sempre fatto, mi auguro di riuscire a trovare la strada per essere ambiziosi. Avere vinto subito a Bisceglie deve darci la spinta per continuare a credere in un percorso ambizioso con una buona collocazione in ottica playoff”.

“Passaggio alla difesa a quattro? Veniamo da un successo in trasferta, diamo continuità al modo di stare in campo. Magari non saremo bellissimi ma dobbiamo cercare di ottenere risultati. Andiamo sulle certezze, poi durante la partita se dovremo modificare qualcosa vedremo. Quando avremo al 100% gli infortunati, potremo lavorare anche sulla difesa a quattro giocando con il 4-2-3-1. Al momento però mancano quasi tutti gli esterni d’attacco, quindi è meglio puntare sulle certezze ed essere concreti”.

“Terzo posto? Dobbiamo puntare a tutto, perseguendo la strada del silenzio e dei fatti. Siamo in una posizione di classifica intermedia con tantissime squadre nel giro di pochi punti. Nelle prime 9 giornate di ritorno abbiamo raccolto 13 punti. Tranne Ternana e Bari, non è che le altre abbiano fatto tantissimi punti. Segno che c’è equilibrio. Per ambire a posizioni di classifica migliori dovremo accelerare coi risultati. Adesso ci attendono tre partite importanti per cercare lo sprint finale nelle ultime sei gare”.

VIDEO: le parole di mister Raffaele

