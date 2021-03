TERLIZZI (ex Catania e Palermo): “Derby tra squadre mediocri. Rosanero, vi siete giocati Boscaglia. Filippi, quando si fanno le scarpe…”

Christian Terlizzi, doppio ex di Catania e Palermo, torna sul derby di Sicilia e attacca pesantemente i rosanero sui social:

“Mi sono visto il derby. Due squadre mediocri che si giocavano la paura… e lo poteva risolvere solo lui, l’unico vero giocatore in campo… ai giocatori del Palermo voglio dare un consiglio, nella vita è meglio passare per rompicog***** come ero io ma essere leali sempre… avete fatto fuori l’allenatore e vi siete tenuti il vice… al vice dico che quando si fanno le scarpe al proprio allenatore si perde la propria credibilità… le opportunità arrivano per tutti ma nel modo giusto…”.

