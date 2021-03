TORRE DEL GRIFO: riscaldamento ed esercitazioni tattiche in vista di Bisceglie

Il Catania ha sostenuto oggi pomeriggio, a Torre del Grifo, il secondo allenamento in vista della sfida al Bisceglie in programma domenica alle 15.00: conclusa la fase di riscaldamento, mister Giuseppe Raffaele ha disposto e diretto lo svolgimento di esercitazioni tattiche. Domani, dopo la rifinitura mattutina, convocazioni e partenza per la Puglia. Ricordiamo che non sarà certamente della partita lo squalificato Pinto, mentre rientra dalla squalifica Tonucci.

