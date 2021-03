SITUAZIONE DISCIPLINARE: rientra Tonucci dalla squalifica, Pinto out

In vista di Bisceglie-Catania, non sarà della partita lo squalificato Giovanni Pinto, fermato per una giornata dal Giudice Sportivo a seguito dell’ammonizione riportata del derby. Era già diffidato. Rientra dalla squalifica, invece, Denis Tonucci che ha scontato il doppio turno di stop forzato dopo l’espulsione diretta rimediata a Pagani. Alessandro Albertini e Tommaso Silvestri, entrambi in regime di diffida, verrebbero squalificati in caso di eventuale cartellino giallo domenica (anche Andrea Zanchi è diffidato, ma ancora alle prese con problemi fisici).

