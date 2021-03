VERSO BISCEGLIE – CATANIA: curiosità, Di Piazza ritrova mister Papagni dopo la brutta esperienza del 2015

Prima a Benevento (2008), poi in quel di Torre Annunziata (Savoia). Esperienze diverse per Matteo Di Piazza, condivise entrambe con l’allenatore Aldo Papagni, oggi seduto sulla panchina del Bisceglie, avversario del Catania. Di Piazza ritrova dunque l’esperto allenatore pugliese dopo avere mosso i primi passi, da giovane, con la maglia del Benevento mettendo a segno un gol su 11 apparizioni (Prima Divisione Lega Pro). Al Savoia, invece, furono 6 le reti siglate da Di Piazza in 26 partite giocate nella stagione 2014/15. Avventura amarissima, visto che il campionato si concluse con la retrocessione in Serie D. L’attaccante fece i conti con il fallimento del club torrese e tutte le spiacevoli conseguenze di natura economica del caso. Lo scorso anno l’attaccante di Partinico, tramite il suo procuratore ai nostri microfoni, svelò di lasciare Catania anche per il timore che si ripetesse quanto accaduto al Savoia in passato.

