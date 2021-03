SERIE C – Pagotto (Avellino): “Martinez tra i portieri più interessanti della Lega Pro”

Ha difeso i pali di club importanti come Milan e Sampdoria. Angelo Pagotto, attuale preparatore dei portieri dell’Avellino, parla degli estremi difensori più interessanti che offre il panorama della Lega Pro. Ecco quanto evidenziato da ottopagine.it:

“Quando giochiamo con la squadra avversaria la prima cosa che guardo è il portiere. Credo che Avella (Casertana) sia il prospetto migliore della Campania. Mi piace molto Daga della Viterbese, bravo e molto giovane. Non di meno Martínez del Catania. Tutti hanno bisogno di una sola cosa: pazienza. Prendiamo Di Stasio del Foggia, ad esempio. Contro di noi ha preso un gollaccio, ma ha tanto davanti. Tanto da imparare. Se non si sbaglia non si impara. Si spera, ovviamente, di non commettere errori che costano la partita, ma sbagliare è normale, umano, e fa parte della crescita del portiere”.

A proposito di Martinez, il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino ha sottolineato a più riprese di essere vicino al rinnovo del contratto in scadenza ma, intanto, è fuori dalla lista delle convocazioni dalla gara Ternana-Catania, quando la società rossazzurra parlò di indisponibilità causata da colica addominale. Lo stesso Pellegrino ha precisato nei giorni scorsi che si attende “un approfondimento diagnostico che possa riscontrare definitivamente l’idoneità a Martinez”.

