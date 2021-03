VERSO CATANIA – TERAMO: quella B persa da entrambe le squadre sulle aule dei tribunali…

Catania e Teramo, destino comune. Entrambe le squadre avrebbero dovuto confrontarsi, qualche anno fa, nel campionato di Serie B. Il Catania, sul campo, nel 2015 conquistò la salvezza in extremis ottenendo il punto dell’aritmetica permanenza pareggiando all’ultima giornata a Carpi. Stagione comunque deludente, prima che esplodesse il caso ‘Treni del Gol’ che sancì la retrocessione d’ufficio dei rossazzurri in Lega Pro per i reati di associazione per delinquere e frode in competizioni sportive. Da quel giorno, il calvario in casa etnea prosegue non riuscendo ad abbandonare l’inferno della C.

Allora le aule dei tribunali decisero anche il futuro del Teramo. I biancorossi centrarono la promozione in B ma, nell’ambito della seconda tranche dell’inchiesta Dirty Soccer della Procura di Catanzaro, fu messa in discussione la regolarità della partita vinta per 0-2 contro il Savona. La giustizia sportiva inflisse la permanenza in Lega Pro ai teramani con punti di penalizzazione. Sia il Catania che il Teramo si ritrovano nello stesso raggruppamento di terza serie e sabato saranno avversarie al “Massimino” in uno scontro diretto in chiave playoff.

