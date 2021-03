AVV. FERRAU’: “E’ il momento del silenzio. Ringrazio ancora una volta il Sindaco”

“Nel silenzio che abbiamo deciso di osservare in questa fase delicata della trattativa, non posso che ringraziare, ancora una volta, il nostro Sindaco Salvo Pogliese, per la vicinanza e la sensibilità mostrata. Come detto più volte il Calcio Catania appartiene a tutti i catanesi e da tutti deve essere sostenuto!”. Con questo post su Facebook, l’avvocato Giovanni Ferraù – presidente di Sigi – ringrazia il primo cittadino etneo per il suo intervento nell’ambito del closing, in merito alla lettera indirizzata all’Agenzia delle Entrate.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***