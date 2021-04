CERRI (D.S. Catanzaro): “Gara col Catania preparata in modo eccezionale”

Il Direttore Sportivo del Catanzaro Massimo Cerri, ai microfoni di Free Italia Tv torna sulla vittoria di domenica contro il Catania. Queste le sue parole riprese da ilcalciocalabrese.it:

“Il gruppo si è dovuto stringere ed è stata fatta di necessità virtù. Il mister ha dato motivazioni importanti prima della gara col Catania, ha detto di far finta che il Ceravolo sarebbe stato pieno. Avevamo defezioni importanti, come Corapi che si è operato, però chi ha giocato ha dimostrato di essere giocatore da Catanzaro. La gara col Catania è stata preparata in maniera eccezionale, il mister me l’ha raccontata prima della partita e poi si è svolta in quel modo. Calabro ha aspettato l’avversario e nel secondo tempo abbiamo vinto. La partita si è svolta come lui aveva pensato”.

