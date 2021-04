CATANIA – CASERTANA: arbitra Marini, i precedenti con le due squadre. Tonucci decisivo nell’unica vittoria etnea

Sono stati designati gli arbitri per la 37/a giornata di Serie C. Catania-Casertana, valevole per il girone C ed in programma domenica 25 aprile allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle 17:30, sarà diretta da Nicolo’ Marini (Trieste). Assistenti Mattia Bartolomucci (Ciampino) e Giuseppe Centrone (Molfetta). Quarto ufficiale Francesco Cosso

(Reggio Calabria).

Marini ha diretto due gare del Catania: l’1-1 maturato a Teramo nel campionato 2019/20 (marcatori Bombagi ed Esposito) e l’1-0 inflitto alla Juve Stabia in questa stagione (gol di Tonucci). Sono invece tre i confronti della Casertana arbitrati dal “fischietto” della sezione triestina: le sconfitte per 1-0 subite nel torneo di C 2018/19 contro Monopoli (in casa) e Reggina (trasferta), il risultato di 1-1 nella partita Virtus Francavilla-Casertana risalente all’8 settembre 2019.

