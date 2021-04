EX ROSSAZZURRI – Curiale (Catanzaro): “90 minuti non cancellano 3 anni…”

Davis Curiale ed il legame con Catania. Domenica il Catanzaro è riuscito a portare a casa i tre punti contro il Catania grazie anche al contributo offerto proprio dall’ex attaccante rossazzurro. Rivale per 90′ sul rettangolo verde, Curiale non cancella i tre anni vissuti alle pendici dell’Etna tra gioie e dolori, purtroppo non riuscendo a portare l’Elefante in Serie B malgrado ci sia andato vicino in più di un’occasione. La scorsa estate – con non poca amarezza – ha lasciato la Sicilia, non rientrando nei piani tecnici del club.

DALLA FANPAGE DI DAVIS CURIALE

