GOL-VITTORIA: Sarao tra i calciatori più decisivi del girone C

Dopo la Top 10 relativa ai giocatori più “anziani” del girone C di Serie C, spazio alla speciale classifica che si riferisce a quei calciatori rivelatisi più spesso decisivi ai fini dei successi delle rispettive squadre. Tra coloro i quali con maggiore frequenza hanno siglato gol-vittoria in questo campionato, Manuel Sarao si è confermato uno dei migliori. Quattro delle reti siglate dall’ex Reggina hanno fruttato i tre punti al Catania. Meglio di lui hanno fatto solamente Mirco Antenucci (Bari) e Massimiliano Carlini (Catanzaro) – entrambi a quota cinque – oltre ad Anthony Partipilo (Ternana) e Riccardo Maniero (Avellino) con sei marcature, ma anche Luigi Cuppone (Casertana): sette gol per quest’ultimo.

