SERIE C – Caserta (all. Perugia): “Vano come Del Core a Catania, glielo auguro…”

L’allenatore del Perugia Fabio Caserta accosta l’attaccante Michele Vano, ex obiettivo di mercato rossazzurro, ad Umberto Del Core. “Dal lato umano è eccezionale: non dice mai una parola fuori posto e si allena sempre al massimo – spiega Caserta, secondo quanto riportato da calciogrifo.it – Gli auguro di poter fare come quei giocatori che non sono incisivi durante la stagione ma segnano il gol più importante. Ricordo la rete segnata da Del Core quando giocavo a Catania, un gol che è valso la promozione in Serie A”.

Il pensiero di Caserta, dunque, è ancora rivolto a quella rete indimenticabile per il popolo rossazzurro che sancì il ritorno del Catania nella massima categoria dopo un’attesa lunga 23 anni, grazie al 2-1 inflitto all’Albinoleffe. Emozioni indescrivibili che i tifosi dell’Elefante sperano di rivivere prima possibile.

VIDEO YOUTUBE: il gol di Del Core contro l’Albinoleffe

