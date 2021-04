SERIE C: i più “anziani” del girone C, Izco nella Top 10

Un numero sempre maggiore di calciatori di grande esperienza decide, nel tempo, di mettersi in mostra in Serie C. Il Catania, da questo punto di vista, vanta la rosa più esperta del girone C e Mariano Izco, con oltre 250 presenze in rossazzurro, figura nella speciale Top 10 degli “anziani” del campionato. Il primato indiscusso spetta al sempreverde Scarpa davanti ad un altro simbolo del calcio campano, De Rosa.

Terzo gradino del podio per Santana, autore del gol-vittoria del Palermo a Catania. Castaldo ed Evacuo sono anch’essi importante espressione calcistica della Campania. Mammarella viene ricordato dai tifosi etnei soprattutto per la rete che spianò la strada alla Ternana contro il Catania quest’anno nel match perso pesantemente in Umbria. Sempre al cospetto del Catania Di Cesare, invece, consentì al Bari in questo campionato di pareggiare i conti al “San Nicola” prima dell’intervallo (la gara si concluse 4-1).

TOP 10 CALCIATORI ESPERTI GIRONE C

Francesco Scarpa – Paganese 41 anni 8 mesi 13 giorni Claudio De Rosa – Cavese 39 anni 4 mesi 11 giorni Mario Santana – Palermo 39 anni 3 mesi 15 giorni Ermanno Fumagalli – Foggia 38 anni 11 mesi 26 giorni Carlo Mammarella – Ternana 38 anni 9 mesi 9 giorni Luigi Castaldo – Casertana 38 anni 9 mesi 1 giorno Felice Evacuo – Catanzaro 38 anni 7 mesi 11 giorni Mariano Izco – Catania 38 anni 21 giorni Cristiano Del Grosso – Casertana 38 anni 10 giorni Valerio Di Cesare – Bari 37 anni 10 mesi 11 giorni

