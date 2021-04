SERIE C – Marotta (Juve Stabia): “Obiettivo tre punti a Terni, ma inutile se vince il Catania…”

L’ex attaccante del Catania Alessandro Marotta, salito a quota 12 gol in questo campionato con la maglia della Juve Stabia, sfida proprio i rossazzurri a distanza nella lotta per il quinto posto:

“Dobbiamo vincere a Terni per provare a centrare il quinto posto, sappiamo che se vincesse anche il Catania sarebbe inutile, ma possiamo essere soddisfatti del percorso fatto – spiega Marotta – Anche disputare i playoff da sesti è un ottimo traguardo. Sicuramente arriviamo agli spareggi con una condizione diversa, sarà una competizione ricca di squadre forti e siamo orgogliosi di farne parte. Ogni gara sarà difficile e stimolante, non vediamo l’ora d’iniziare i playoff. Siamo convinti dei nostri mezzi, la Juve Stabia ha grandi idee, esprime un calcio spumeggiante. Dobbiamo confermarci e proveremo a vincere ogni partita. Personalmente faccio del mio meglio, sfruttando quanto costruiscono i miei compagni. So di dovermi fare trovare pronto e di non sbagliare. Ho realizzato 12 gol, sono venuto qui per fare bene e sta andando proprio così, ringrazio la squadra. Un altro tatuaggio a fine stagione? Se dovesse accadere l’imponderabile, il tatuaggio sarebbe il minimo…”.

