PAGLIARA: “Occorre saper costruire e ognuno deve fare la propria parte…”

Messaggio social di Fabio Pagliara contenente pensieri che sembrano riconducibili anche alla fase attuale della trattativa per il passaggio di proprietà in casa Catania, auspicando serietà, competenza ed un clima più sereno:

“Ci sono momenti in cui necessita ottimismo. Dove occorre dare Sicurezza, Sorriso e Speranza. Perché a volte il “clima” che ci circonda diventa decisivo per raggiungere gli obiettivi. Può essere quel “quid” in più che manca. Non è buonismo, e non è voler vedere sempre il mezzo bicchiere pieno. Ecco. Ora occorre saper costruire. Ognuno deve fare la propria parte. Ed essere seri. Poi occorre competenza e visione ( ma questo è un altro discorso 😊 )”.

