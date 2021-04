EX ROSSAZZURRI – Ricchiuti: “Baldini, ottimo calcio. Mihajlovic e Simeone persone vere, Gomez già a Catania aveva qualità incredibili”

L’impatto di mister Baldini sulla panchina rossazzurra, l’eventuale arrivo di Tacopina, gli ex allenatori del Catania Sinisa Mihajlovic e Diego Simeone, il Papu Gomez. Ne parla Adrian Ricchiuti attraverso il canale Instagram di Taca La Marca:

“Baldini sta provando un qualcosa di nuovo al Catania, sta facendo un ottimo calcio in vista dei playoff. Se arriva Tacopina? Conoscendo il personaggio sono convinto che farebbe grandi cose, non viene mai a caso in una piazza. Mihajlovic e Simeone? Sono due persone vere, molto dirette che si sono comportate nel migliore dei modi a Catania. Con Mihajlovic è arrivata in particolar modo la svolta ma dobbiamo riconoscere che la presenza di Maxi Lopez, che in quella stagione segnava a grappoli, è stata un fattore determinante. Gomez? Era giovane ma già aveva qualità incredibili, soprattutto ha avuto la capacità di crescere anno dopo anno. Uno dei pochi in Italia in grado di saltare l’uomo e di garantire la superiorità numerica”.

