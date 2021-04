CATANIA – POTENZA: probabili formazioni. Izco e Piccolo in stand-by, quali alternative per Baldini?

Le probabili formazioni del match Catania-Potenza, valevole per la 35ª giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma domani pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino” con inizio alle ore 15:00.

A tenere banco in casa rossazzurra, alla vigilia della gara interna con i lucani, sono soprattutto le condizioni fisiche di Izco e Piccolo, tenuti sotto stretta osservazione dallo staff medico del club. In caso di forfait, ecco le soluzioni: Welbeck interno sinistro di centrocampo e Reginaldo nuovamente titolare nel tridente offensivo. Nel 4-3-3 di partenza, davanti a Martinez agirebbero Calapai, Claiton (o Tonucci), Giosa e Pinto, con Dall’Oglio, Maldonado e Welbeck in mezzo e Russotto, Sarao (condizioni non ottimali, pronto Di Piazza a sostituirlo) e Reginaldo in avanti (Golfo e Manneh le alternative al brasiliano).

Fabio Gallo, tecnico della compagine lucana, dovrebbe disporre la squadra in campo con il 4-3-1-2. Marcone sarebbe chiamato a proteggere i legni della porta, con Coccia, Conson, Gigli e Nigro schierati dietro, Coppola, Bucolo e Ricci sull’asse mediana e Di Livio collocato alle spalle del tandem Baclet-Salvemini.

Direzione di gara affidata al signor Angelucci della sezione AIA di Foligno, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Del Santo Spataru di Siena e Torresan di Bassano del Grappa e dal IV ufficiale Baratta di Rossano. Nessuna copertura televisiva dell’incontro, che sarà trasmesso online sulla piattaforma Eleven Sports e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***