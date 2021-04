SERIE C: dal Catania al Renate, ecco le squadre già certe di partecipare ai playoff

Siamo giunti al rush finale. Pochissime giornate alla conclusione del campionato di Serie C e cresce l’attesa per conoscere i verdetti playoff. Ad oggi sono questi i club già sicuri della partecipazione agli spareggi:

GIRONE A: Pro Patria, Lecco, Renate

GIRONE B: Modena, Feralpisalò, Triestina, Cesena, Matelica, Sambenedettese

GIRONE C: Avellino, Bari, Catanzaro, Catania, Juve Stabia

Per quanto riguarda il raggruppamento A, Como, Alessandria e Pro Vercelli sono in lotta per la vetta e due di loro dovranno certamente disputare gli spareggi. Nel gruppo B, stesso discorso per Perugia, Padova e Sudtirol.

