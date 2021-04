SCOUTING – Pensosi: “Under, Pecorino tra i nomi da tenere d’occhio”

lario Pensosi, Direttore Sportivo, docente e opinionista con un passato da osservatore e responsabile scouting, ai microfoni di footballscouting.it ha fatto un elenco di nomi di promettenti under di cui sentiremo parlare in futuro:

“Direi su tutti il capitano dell’Atalanta, Alessandro Cortinovis (trequartista, classe 2001), Raul Moro della Lazio (Ala sinistra, classe 2002) e Cosimo Da Graca della Juventus (punta, classe 2002), tutti prossimi al debutto se non all’approdo in prima squadra. Per quanto riguarda la Serie C? Segnalo quattro ragazzi. Il primo è Salim Diakite del Teramo (terzino destro, classe 2000). Un altro che mi piace molto è Giuseppe Guadagni della Paganese (ala destra, classe 2001). Poi c’è Emanuele Pecorino ex Catania ed ora alla Juventus (punta, classe 2001). Infine, Nicola Rauti del Torino ma in prestito al Palermo (punta, classe 2000)”.

