SERIE A – Tifosi Atalanta: “Altro che Milan, Inter e Juve. Vogliamo piazze come Catania e Palermo”

In queste ore sta facendo discutere la nascita di una Superlega che vedrebbe la partecipazione, tra le altre, di Inter, Juventus e Milan abbandonando le competizioni europee come Champions League ed Europa League.

Ecco la posizione dei tifosi dell’Atalanta, attraverso un estratto della nota pubblicata dall’Associazione Tifosi Atalantini:

“Il nostro auspicio? Che la Superlega vada avanti. Avete letto bene, non siamo impazziti di colpo. Auspichiamo che Juventus, Milan ed Inter vadano a giocare la loro Superlega ed abbandonino per sempre la serie A e le coppe europee. Tenetevi la Superlega, i super diritti televisivi, gli stadi moderni, i posti a sedere e lasciateci giocare con i nostri avversari “minori” magari in stadi meno belli ma ancora animati dalla passione per il calcio e non per i soldi. Ma quanto sarebbe bello se il vostro posto in seria A fosse destinato a piazze come Palermo, Catania, Catanzaro, Lecce, Bari, Avellino, Vicenza, Como, Cremonese, Pisa e via dicendo…piazze che hanno fatto la storia del calcio come passione popolare in Italia. Non è una provocazione, andate avanti, sarebbe stupendo”.

