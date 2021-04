STAMPA NAZIONALE – Schira: “Si va verso il ripristino della vecchia Serie C2”

Attraverso “Il Punto” realizzato per tuttoc.com, il collega Nicolò Schira accende i riflettori su un’ipotesi che avanza con il passare dei giorni, quello del ripristino della vecchia Serie C2:

“Prepariamoci a un ritorno al futuro. La tanto vecchia vituperata Serie C2 è pronta a tornare in auge. Sotto mentite spoglie, tra C d’élite e amenità varie, ma la realtà dei fatti è una sola: la Lega Pro unica è stata un buco nell’acqua. Per questi si tornerà indietro, ripristinando una categoria cuscinetto tra la C e i Dilettanti. La vecchia C2 appunto. Probabilmente – qualora si restasse con l’attuale format a 60 partecipanti – con due gironi di C2 da 20 squadre ciascuno sotto la C d’élite, che altro non sarebbe che la storica C1 da Bolzano a Palermo. Mentre la C2 sarebbe divisa dal Piemonte alla Toscana (con Sardegna annessa) nella C2 Girone A e dalle Marche alla Sicilia il Girone B. Una mossa volta a diminuire i costi per quelle società che non puntano a salire in Serie B, ma a restare nel calcio professionistico. Una restaurazione in piena regola da completare nel giro dei prossimi 15 mesi. Obiettivo partire col nuovo format ad agosto 2022. Lavori in corso…”.

