CATANIA: vecchie glorie rossazzurre in campo? L’idea piace a molti ex giocatori

Rivedere sul rettangolo verde giocatori del Catania che hanno onorato in passato la gloriosa maglia rossazzurra: perchè no? Non sappiamo se e quando l’idea sia praticabile, molto dipenderà anche dall’incidenza del Covid, auspicando che al più presto si possa tornare alla normalità. Abbiamo sentito telefonicamente vari ex rossazzurri, i quali hanno manifestato entusiasmo di fronte alla possibilità di tornare a calcare l’erba del “Massimino”. Di recente, tra gli altri, Adrian Ricchiuti – sicuro dell’eventuale partecipazione di tanti componenti del famoso Catania “argentino” – ha affermato ai nostri microfoni che gli piacerebbe “se si organizzasse in città un evento che riporti ai piedi dell’Etna i giocatori del mio periodo in rossazzurro ma anche quelli del passato. Verremmo tutti, basta volerlo. Con qualche sponsor si può fare tutto nella vita, sarebbe bello per una città come Catania fare rivivere i momenti gloriosi”. Parole simili sono state espresse da ex Catania come Gennaro Monaco, Dino Di Julio, Nino Leonardi, Claudio Ciceri, Marco Piga e tanti altri che hanno lottato per i colori rossazzurri in epoche diverse. L’idea troverebbe anche il consenso di molti tifosi dell’Elefante.

