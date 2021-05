CURVA NORD CATANIA: giovedì manifestazione in Piazza Università

Giovedì 27 maggio, in Piazza Università, gli ultras della Curva Nord Catania invitano i tifosi del Catania a far sentire la propria voce. “Con quelli che hanno ancora a cuore la matricola – si legge nel manifesto pubblicato – che vogliono non un Catania, ma ‘il’ Catania 1946 pe gridare che noi siamo una storia, un’appartenenza, una comunità, una squadra: il Catania 1946″. La tifoseria rossazzurra si mobilita, quindi, allo scopo di sostenere la matricola 11700 chiedendo rassicurazioni per il futuro.

