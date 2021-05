CICERI: “Catania deludente, bisogna voltare pagina…”

Da un lato la Reggiana retrocessa in C, appena un anno dopo la promozione tra i cadetti; dall’altro il Catania uscito al primo turno dei playoff di Serie C. Doppia delusione per l’ex attaccante rossazzurro Claudio Ciceri, che ha sempre considerato Catania e la Reggiana i suoi più grandi amori calcistici:

“Catania e Reggiana deludenti, stiamo vivendo un calcio inguardabile, bisogna voltare pagina e tornare ai vecchi valori e passioni. Il Dio denaro stà mortificando tutto e se le parole vanno al vento, allora è il momento di fare dei fatti…”, le parole di Ciceri su Facebook a cui rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon compleanno (ha compiuto 70 anni, ndr)”.

