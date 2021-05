Il primo turno dei playoff di Serie C (fase gironi) è stato caratterizzato dalla realizzazione di 25 gol. Successi casalinghi per Albinoleffe, Matelica, Palermo e Cesena. Pari in extremis della Juve Stabia nel derby con la Casertana. Vincono fuori casa Foggia, Grosseto e Juventus Under 23. Per quanto concerne la Supercoppa di categoria, Perugia batte Como 2-1.

