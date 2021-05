PRIMAVERA: festa derby sotto gli occhi del trio argentino Izco-Spolli-Carboni

Festa in casa Catania per la roboante vittoria nel derby Primavera col Palermo. 4-1 il risultato finale a Torre del Grifo, al termine di una prestazione coi fiocchi, sicuramente la migliore stagionale. I ragazzi di Giovanni Marchese hanno stravinto sotto gli occhi del presidente rosanero Dario Mirri. Presente in tribuna anche il centrocampista e capitano della prima squadra rossazzurra Mariano Izco, in compagnia di due importanti ex Catania: Nicolas Spolli ed Ezequiel Carboni. Il primo è stato sul punto di tornare a vestire la maglia rossazzurra quest’anno, prima di decidere di smettere con il calcio giocato; il secondo è momentaneamente tornato da Milano, dove segue con spiccata attenzione i progressi evidenziati dal figlio Franco (cresciuto nelle giovanili del Catania) tra le file della Primavera interista.

