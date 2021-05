PRIMAVERA: poker rossazzurro nel derby, 4-1 al Palermo a Torre del Grifo

Il Catania trafigge 4-1 il Palermo nel derby disputato presso il Campo 3 di Torre del Grifo Village e valevole per la 12ª giornata del Girone G del campionato Primavera 3.

Ritmi piuttosto alti sin dalle battute iniziali, con un Catania tambureggiante nella costruzione del gioco. Dopo pochi giri di lancette i giovani rossazzurri si portano alla conclusione con l’attaccante Fichera, il quale si vede intercettare da Matranga il tentativo di destro. Sulla respinta del portiere, Limonelli si vede sbarrare la strada da Di Pisa. Le linee difensive delle due squadre prestano attenzione nel concedere spazi e spunti offensivi. Gli etnei cercano di sopperire attraverso la tecnica e un veloce giropalla alla maggiore presenza fisica dei rosanero, i quali schierano in campo dall’inizio sette ragazzi nati nel 2002.

Al 20′ Fichera e Limonelli dialogano ottimamente in area di rigore avversaria, il centrocampista indirizza sul primo palo con Matranga ad opporre i guantoni. Al 22′ l’errore in disimpegno dell’estremo difensore rosanero permette a Fichera di siglare indisturbato il gol dell’1-0 in favore del Catania. Al 25′ sull’asse Fichera-Sciuto-Limonelli si sviluppa l’azione del raddoppio rossazzurro. Il Palermo abbozza una timida reazione, con il terminale offensivo Giacomo Corona (“figlio d’arte”) in evidenza. Poco prima dell’intervallo c’è gloria anche per il difensore Panarello, il quale trova il pertugio giusto tra le maglie avversarie e realizza il gol del provvisorio 3-0.

Il calcio di punizione di Barcellona respinto da Coriolano è il primo spunto degno di nota del secondo tempo. Il Palermo approccia la seconda frazione con buon piglio e al 52′ riapre l’incontro con Lo Coco su punizione. Al minuto 61′ il rossazzurro Aquino si rende protagonista di un’incursione personale sulla fascia sinistra con conclusione mancina sul palo più lontano. Al 64′ sugli sviluppi di una punizione calciata da Le Mura, Lo Duca di testa non inquadra lo specchio della porta da posizione ravvicinata. Il Palermo colpisce due legni rispettivamente con Lo Coco e Barcellona ma sono i giovani rossazzurri ad affondare il colpo. Al 74‘ Aquino, partendo dalla sinistra, imbastisce l’azione che vale il definitivo 4-1 in favore degli etnei.

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: 22′ Fichera, 25′ Limonelli, 46′ Panarello, 52′ Lo Coco, 74′ Aquino

CATANIA – Coriolano, Caracò, Lo Duca, Panarello, Iuculano, Sciuto (67′ Currò), Tropea, Limonelli, Fichera (85′ Russo), Le Mura, Di Stefano (61′ Aquino). A disp. Vadalà, Nicotra, Bozzanga, D’Angelo, Mignemi, Ferrarotti, Magrì, Zappalà, Papale. All. Marchese

PALERMO – Matranga, Di Pisa (77′ Parisi), Ferrara, Tourè (77′ Garofalo), Amorello, Mauthe (77′ Mirabella), Gigante (46′ Lo Coco), Caracappa, Corona, Barcellona, Giglio (67′ Murania). A disp. Misseri, Mannina, Seidita, Miceli, Mazzotta, Tomasino. All. Capodicasa

ARBITRO: Pecora della sezione di Messina (Calabresi – Amata)

AMMONITI: Di Stefano, Panarello – Mauthe, Di Pisa, Tourè, Caracappa

NOTE: gara a porte chiuse in ottemperanza alle disposizioni di Legge in merito all’emergenza Covid-19; recupero 1-5

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***