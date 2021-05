UGOLOTTI: “Playoff, sorprendente eliminazione Catania. Ecco chi potrebbe vincerli”

Ex calciatore, tra le altre, di Roma e Arezzo, l’allenatore Guido Ugolotti – che in Sicilia ha allenato in passato Gela, Acireale e Siracusa – dice la sua ai microfoni di Sport Channel, a commento dei playoff di Serie C:

“Ci sono già state delle sorprese, non mi aspettavo questa impresa del Foggia, reputavo il Catania favorito. Stessa cosa è successa al Lecco, costruito per vincere e invece il Grosseto fuori casa è una mina vagante. Mi aspetto che le seconde e terze possano arrivare in fondo, Avellino e Catanzaro possono avere voce in capitolo. Il Padova viene da una grossa delusione, bisogna vedere l’impatto di una realtà diversa da parte di quelle partite per vincere, ora inizia un altro campionato. Secondo me l’Avellino arriva con motivazioni migliori perché era già cosciente del fatto che la Ternana era irraggiungibile. Alessandria e Padova devono invece ritrovarsi”.

