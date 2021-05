LA SICILIA – Tacopina: “Servirebbero 14 milioni di euro per iscrivere la squadra, non ho mai avuto un piano B”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’avvocato italo-americano Joe Tacopina ai microfoni del quotidiano La Sicilia:

“Sono dispiaciuto per l’eliminazione nei playoff, ma ora bisogna iscrivere la squadra a fine giugno e servirebbero 14 milioni di euro. Mi ero già preoccupato di questo, non credo esistano altri investitori al mondo disposti a dare un contributo senza avere i documenti in mano trattandosi fra l’altro di un club di Serie C. Ciò nonostante ho prontamente versato 800mila dollari in favore del Catania per concludere la stagione. Io sarei diventato proprietario del Catania nella prossima stagione, provvedendo loro all’iscrizione e poi io avrei saldato la Sigi. Il nostro piano consiste in un investimento minimo di 40 milioni in 4 anni, se avessi avuto un piano B pensate che avrei prestato 800mila dollari alla Sigi? Se la Sigi ha i soldi per mantenere il Catania respinga la mia offerta e lo porti in Serie A”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***