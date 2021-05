VERSO CATANIA – FOGGIA: da Dall’Oglio a Reginaldo, ecco i rossazzurri finora a segno contro i satanelli

Considerando i giocatori rossazzurri arruolabili per la partita contro il Foggia, finora sono quattro ad avere trovato la via della rete al cospetto dei satanelli. Francesco Golfo ha siglato i suoi primi gol con la maglia del Catania settimana scorsa rifilando una doppietta ai rossoneri allo “Zaccheria” (2-2). Il centrocampista Jacopo Dall’Oglio, invece, mise la propria firma nel 2-1 dell’andata insieme ad Antonio Piccolo. Quest’ultimo è entrato nel tabellino dei marcatori anche in un Foggia 2-3 Cremonese di Serie B (2017) segnando il terzo gol dell’incontro. Ci fu lo zampino di Reginaldo, infine, in Foggia 2-1 Pro Vercelli risalente al campionato cadetto 2017/18 con Tonucci rossonero: il brasiliano portò momentaneamente in vantaggio gli ospiti.

