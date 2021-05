Quale formazione opporre al Foggia, avversario del Catania per il primo turno dei playoff del girone C di Serie C? Chiediamo ai tifosi di schierare idealmente i rossazzurri sostituendosi alle scelte di mister Francesco Baldini. Esprimi le tue preferenze sull’undici da mandare in campo allo stadio “Angelo Massimino”:

Fai la formazione rossazzurra… Martinez Santurro Sales Claiton Silvestri Giosa Pinto Zanchi Calapai Izco Maldonado Welbeck Dall’Oglio Rosaia Reginaldo Golfo Manneh Piccolo Di Piazza Sarao Vrikkis Created with

