CATANIA: ricordo amaro 43 anni fa, appuntamento con la B rinviato al 1980

Ricordo amaro per i tifosi rossazzurri. Il Catania di mister Guido Mazzetti, subentrato a Carlo Matteucci dopo la sconfitta di Trapani che portò all’esonero di quest’ultimo ad aprile, fu guidato al primo posto del girone C di Serie C con 52 punti in classifica, ma a pari punti con la Nocerina. Per stabilire l’unica promozione, pertanto, si rese necessario giocare lo spareggio sul campo neutro di Catanzaro contro la Nocerina.

Era il 18 giugno 1978, data successiva all’anno della retrocessione. Il rettangolo verde premiò i campani davanti a quattromila sostenitori catanesi: Bortot portò in vantaggio il Catania nelle battute iniziali del match, i molossi risposero con Bozzi (su rigore) alla mezz’ora e Spada al 66′. Per la Nocerina si trattò della seconda storica promozione in B, mentre l’Elefante fu costretto a leccarsi le ferite e dovette rinviare l’appuntamento con il salto di categoria al 1980.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***